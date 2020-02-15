«Парень из Киева Каземир – номер один»: афроукраинки спели об украинском художнике со сцены нацобтора



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Афроукраинское хип-хоп трио Fo Sho напоминает слушателям о гениальном произведении украинского художника Казимира Малевича

Во втором полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 под вторым номером выступила группа Fo Sho. «Они делают музыку по-американски, у нас такого нет», – отметил девушек музыкальный продюсер шоу Руслан Квинта.

Группа, в которую входят три сестры: Бетти, Сиона и Мариам Ендале, на сцене не использовали декораций, поразив публику мелодичным пением вперемешку с сотрыми речитативами.

Песня Вlck Sqr посвящена знаменитой картине Казимира Малевича. «Нужно знать выдающихся украинцев» - говорят девушки со сцены.

«Эта песня — дань украинскому деятелю Казимиру Малевичу, который своим искусством повлиял на весь мир. Он нарисовал «Черный квадрат» как акт революции, и мы захотели отдать ему должное. Мы были обеспокоены, когда увидели комментарии на YouTube, в которых говорилось, что темнокожие люди не могут представлять Украину на международных конкурсах. И мы хотели сказать, что мы принадлежим к украинской культуре и что нас вдохновляют великие люди из украинской истории» - ранее рассказывала Бэтти Ендале, участница группы Fo Sho.

Судьи отметили хорошую подготовку участниц. Тина Кароль даже заявила, что абсолютно не против спеть с девочками.