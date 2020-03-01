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    Шоу-биз

    Алена Шоптенко призналась, почему не делает откровенных фотосессий

    • Розсилка
    Алена Шоптенко призналась, почему не делает откровенных фотосессий

    Ее приглашали известные глянце, но Елена считает, что должна покорять фанатов по иному

    Елена Шоптенко ни разу не была замечена в откровенных фотосессиях, поэтому Екатерина Осадчая спросила, стесняется ли она этого или просто не получала соответствующих предложений. 

    Выяснилось, что Елена и сама часто задавала вопрос в себе самой, что ее сдерживает от таких фотосессий. Ведь ее приглашали все известные мужские журналы, стать героиней съемки в стиле ню.

    «Но тогда я отказывала. Я просто думала, что это не моя сила. Мне казалось, что я профессионал, хореограф, что у меня совсем другие приоритеты. Хоть я и танцую в очень откровенных нарядах».

    Откровенных фотосессий для себя танцовщица также не делала.

    «Когда ты становишься взрослее - все меняется. Хочется оставить, что-то на память. Тем более после ребенка и его кормления», - признается Елена.

    знаменитости Алена Шоптенко
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