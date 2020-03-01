Алена Шоптенко призналась, почему не делает откровенных фотосессий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ее приглашали известные глянце, но Елена считает, что должна покорять фанатов по иному

Елена Шоптенко ни разу не была замечена в откровенных фотосессиях, поэтому Екатерина Осадчая спросила, стесняется ли она этого или просто не получала соответствующих предложений.

Выяснилось, что Елена и сама часто задавала вопрос в себе самой, что ее сдерживает от таких фотосессий. Ведь ее приглашали все известные мужские журналы, стать героиней съемки в стиле ню.

«Но тогда я отказывала. Я просто думала, что это не моя сила. Мне казалось, что я профессионал, хореограф, что у меня совсем другие приоритеты. Хоть я и танцую в очень откровенных нарядах».

Откровенных фотосессий для себя танцовщица также не делала.

«Когда ты становишься взрослее - все меняется. Хочется оставить, что-то на память. Тем более после ребенка и его кормления», - признается Елена.