Tayanna решила кардинально сменить имидж



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На своей странице в Instagram певица показала фото с новым цветом волос

Новым цветом волос исполнительница поддержала тренд 2020 года на неоновые оттенки в образе. Яркий желтый, как символ весны и солнца пришелся по вкусу ее фанатам, которые высоко оценили эксперимент.

Образ певица дополнила костюмом из короткого топа с длинными рукавами и микрошортами в глубоком фиолетовом оттенке.

instagram.com/tayanna_reshetnyak

«Как настроение?» - спросила вокалистка под фото в Instagram у своих фолловеров и они ей признались, что благодаря таким кадрам настроение всегда улучшается.