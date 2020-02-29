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    Фото

    Tayanna решила кардинально сменить имидж

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    Tayanna решила кардинально сменить имидж

    На своей странице в Instagram певица показала фото с новым цветом волос

    Новым цветом волос исполнительница поддержала тренд 2020 года на неоновые оттенки в образе. Яркий желтый, как символ весны и солнца пришелся по вкусу ее фанатам, которые высоко оценили эксперимент.

    Образ певица дополнила костюмом из короткого топа с длинными рукавами и микрошортами в глубоком фиолетовом оттенке.

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    instagram.com/tayanna_reshetnyak

    «Как настроение?» - спросила вокалистка под фото в Instagram у своих фолловеров и они ей признались, что благодаря таким кадрам настроение всегда улучшается.

    знаменитости фотография певица Instagram
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