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    Шоу-биз

    Jerry Heil призналась, что она девственница

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    <p>Украинская певица Jerry Heil</p> <div></div> - Jerry Heil призналась, что она девственница

    Украинская певица Jerry Heil

    Фото: instagram.com/thejerryheil/

    «Если ты не видишь с человеком будущего, какой смысл?» - пояснила Jerry Heil свою позицию

    Украинская певица Jerry Heil, которая в этом году принимала участие в нацотборе на Евровидение, призналась, что у нее никогда не было физической близости с мужчиной. Об этом она рассказала в интервью Маши Ефросининой.

    24-летняя Яна Шемаева (настоящее имя певицы) рассказала, что у нее ни разу не было серьезных отношений - в последний раз она встречалась с парнем три года назад, но это продолжалось около месяца.

    «Я до сих пор не умею принимать мужское внимание. Я закрываюсь, не могу почувствовать себя секси <...> У мамы с папой сложные отношения. И она тоже не умеет принимать от него внимание. Я наблюдаю сейчас: он ей говорит «Я тебя люблю», а у мамы реакция «Да иди ты», даже если шутливо. У меня не сложилась модель того, что такое хорошие отношения. Иногда кажется, что я сломана», - рассказала певица.

    По словам Яны, ей «очень хочется кому-то подарить тепло», но когда она чувствует к себе симпатию, то начинает удаляться, даже если этот человек ей нравилась.

    «Ты подпускала к себе мужчин физически?» - обратилась с откровенным вопросом к певице Ефросинина.

    В ответ звезда призналась, что у нее никогда не было секса.

    «Нет. Именно на этом моменте, когда я понимала, что все, вот сейчас это произойдет, я пугалась. И еще не было ощущения, что это тот человек, с которым бы хотелось. У меня всегда было какое-то такое ощущение, что если ты не чувствуешь с человеком будущего, какой смысл? Ради чего?» - сказала она.

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