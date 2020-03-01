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    Шоу-биз

    Ирина Федишин устроила мастер-класс по приготовлению вареников

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    Ирина Федишин устроила мастер-класс по приготовлению вареников

    Певица Ирина Федишин вместе с сыновьями устроила мастер-класс по приготовлению вареников по украинской казацкой традиции

    Ирина Федишин вместе с детьми научила Екатерину Осадчую лепить вареники. Это блюдо популярное в семье певицы, поэтому она с легкостью может приготовить вареники и с вишнями, и с сыром, и с мясом.

    Сыновья Ирины любят различные начинки. Так, младший предпочитает вареники с вишней, а старший - с картофелем.

    Тесто для вареников певица готовит по рецепту своей бабушки.

    «Каждое воскресенье моя бабушка лепила вареники. Я всегда ей помогала», - рассказывает Ирина.

    Звездная мама любит готовить, однако чаще за детьми и их рационом следит мама Ирины. Здесь звезда вспомнила случай, связанный с ее мамой.

    «Мы пошли с мужем в супермаркет, покупаем продукты, он мне приносит блины замороженные. Пачек пять. Мы забили ими морозильную камеру. Приходит моя мама. Говорит: «Что это такое? Чтобы это детям не давали. Сами ешьте такие блины». Я говорю: «Хорошо, сама съем». Правда, я их тоже не очень ем, больше Виталику грею», - поделилась исполнительница.

    Кроме того, артистка поделилась, что они с мужем еще бы хотели детей и размышляют над пополнением.

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