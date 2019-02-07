«Американскую семейку» продлили на финальный 11-й сезон

Конец эпохи: знаменитый ситком «Американская семейка» завершится после одиннадцатого сезона

Об этом официально объявили представители канала ABC, на котором с 2009 года транслируется комедийное шоу. Похоже, Софии Вергаре придется отдать лидерство в списке самых высокооплачиваемых тв-актрис кому-то другому.

Напомним, что «Американскую семейку» 10 лет назад придумали сценаристы Стивен Левитан и Кристофер Ллойд. История о трех совершенно разных семьях, связанных родственными узами, пришлась по душе миллионам телезрителей. Modern Family пять раз подряд, с 2010 по 2014 год, получала «Эмми» как лучший комедийный сериал. В этом году продюсеры заметили, что рейтинги ситкома снизились, но это не помешало «Семейке» остаться в топ-5 лучших сериалов канала ABC.

«Крис и Стив создали одну из самых культовых комедий в истории телевидения. В финальном сезоне будет много знаковых моментов, которые поклонники на за что не захотят пропустить», – заявил президент ABC Entertainment Кэри Берк.

Ожидается, что премьера последнего сезона «Американской семейки» состоится уже этой осенью.