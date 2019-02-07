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    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»

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    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»

    На 14 новых кадрах представлены первые изображения многих персонажей в восьмом и последнем сезоне сериала

    «Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года.

    Восьмой и финальный сезон сериала, премьера которого запланирована на канале HBO 14 апреля 2019 года, будет состоять из шести эпизодов.

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    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»

    Действие начнется в Винтерфелле, родовом поместье Старков. Туда прибудут Дейенерис и ее армия, готовая захватить Железный престол. Но для начала героям предстоит выиграть в предстоящей битве с армией мёртвых, которая прорвалась на Юг после падения Стены в финале седьмого сезона. 

    Джерело: Киноафиша

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