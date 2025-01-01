Анджеліна Джолі та Бред Пітт уклали угоду про розлучення

Джолі подала на розлучення у 2016 році після заяви про фізичне насильство з боку Бреда Пітта над нею

Розлученою пару оголосили у 2019 році, але питання розподілу майна й опіки над дітьми вирішувалося дотепер

Анджеліна Джолі та Бред Пітт досягли угоди про розлучення, поклавши край одному з найдовших і спірних розлучень в історії Голлівуду. Про це повідомляє журнал People.

«Понад вісім років тому Анджеліна подала на розлучення з містером Піттом. Їй та дітям залишилося все майно, яке вони ділили з ним, і з того часу вона зосередилася на своїй сім’ї. Чесно кажучи, Анджеліна сильно вимотана, але рада, що ця частина її життя завершилася», – наводить видання слова адвоката Джолі Джеймса Саймона.

Протягом восьми років актори не могли дійти згоди щодо опіки спільних дітей та поділу майна. Найбільші суперечки викликала виноробня у Провансі, яку Джолі продала росіянину.

Приватний суддя, якого Джолі й Пітт найняли для розгляду справи, ухвалив рішення про спільну опіку над їхніми дітьми, проте акторка подала заяву на його усунення від справи через незареєстрований конфлікт інтересів. Апеляційний суд погодився, суддю відсторонили, й акторам довелося починати цей процес заново.

Повідомляється, що 30 грудня 2024 року Пітт і Джолі підписали нову угоду, що стосується майна та опіки. На цей момент усі діти пари, за винятком 16-річних близнюків Вів’єн та Нокс, досягли повноліття.

Пітт і Джолі познайомилися на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт» та оголосили про свій роман у 2006 році. Через вісім років, 2014 року, зіграли весілля, а 2016-го стало відомо, що пара вирішила розлучитися. Фанати їх називали «Бранджеліна».

Як повідомлялося, голлівудський актор Бред Пітт та його колишня дружина Анджеліна Джолі тривалий час конфліктують після розлучення. Пітт звинуватив екскохану в тому, що вона приховала продаж частини їхнього спільного бізнесу – виноробні Château Miraval. За словами актора, Джолі навмисно віддала половину акцій російському мільярдеру та власнику великої компанії алкогольних напоїв Юрію Шефлеру.

До слова, 28 листопада в український прокат вийшов фільм «Марія». Голлівудська акторка Анджеліна Джолі зіграла у ньому одну з найвидатніших оперних співачок XX століття Марію Каллас. «Главком» підготував цікаві факти про кінофільм, які підкреслюють унікальність стрічки.