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Мільярдер Джефф Безос одружується. «Весілля століття» вже відзначилось скандалом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Подробиці весільної церемонії Безоса зберігаються в суворій таємниці
фото із відкритих джерел

ЗМІ пишуть, що 60-річний засновник Amazon одружиться зі своєю 55-річною коханою Лорен Санчес, але самі молодята не поспішають підтвердити цю інформацію

Один з найбагатших людей планети Джеф Безос вирішив розкішно відзначити весілля, але не поспішає розкривати таємницю свята. Як пише Daily Mail, церемонія, підготовка до якої тримається в найсуворішій таємниці, відбудеться в американському Аспені, штат Колорадо, на ранчо Данбар голлівудського актора Кевіна Костнера площею 65 га.

Три джерела повідомили DailyMail.com, що їм було відомо про весілля Безоса, яке відбудеться 28 грудня. Подейкують, що свято коштуватиме щонайменше у $600 млн. Пара, яка заручилася у 2023 році, вже зарезервувала шикарний суші-ресторан Matsuhisa на 26-27 грудня. Він може вмістити 180 гостей.

Про підготовку до весілля може свідчити і той факт, що п'ятизіркові готелі в Аспені, зокрема престижний St Regis, заброньовані для розміщення гостей, починаючи з Різдва. На додаток до цих розкішних номерів, Безос забронював приватні маєтки по всьому місту для своїх шанованих гостей.

Організатори весіль в Аспені повідомили, що Безос та Санчес роблять все можливе для майбутнього заходу. Пара залучила постачальників з усієї країни, уклавши суворі угоди про нерозголошення. Інсайдери кажуть, що урочистості триватимуть усі різдвяні вихідні, а церемонія відбудеться на вершині гори із краєвидами «як із зимової казки».

За словами очевидців, закохані вже прибули до Аспена, проте ніхто з них нічого не коментує. Попри таємність, організатори все ж таки дали журналістам деякі зачіпки. Зокрема, пара має намір у цей день мати все найкраще та не шкодує грошей на логістику та доставку.

«Вони оберуть свої улюблені речі з усього світу і привезуть їх в Аспен, чи то торт з Парижа, чи перукар з Нью-Йорка, чи струнний оркестр з Лос-Анджелеса», – сказала Сара Роуз Аттман, яка серед інших займається підготовкою весілля, яке може стати найгучнішою світською подією року.

Ранчо Данбар актора Кевіна Костнера – улюблене місце для проведення весільних прийомів у пар із високим доходом, і його можна забронювати на тиждень приблизно за $1,4 млн. Однак не виключено, що будуть залучені й інші локації для урочистостей.

Мати Безоса Джекі та її чоловіка Мігель мають будинок у Ред-Маунтін, одному з районів, улюблених місцевими мільярдерами. Очікується, що на весілля пари прибуде дуже багато знаменитостей, а місцевий аеропорт готується прийняти більше рейсів, ніж зазвичай.

Реакція наречених

Однак вже після того, як газета Daily Mail опублікувала цю історію, команда Безоса спростувала весілля наступних вихідних. Мільярдер написав у соцмережі X, що заяви про весілля «повністю неправдиві». 

«Вся ця справа абсолютно неправдива – нічого з цього не відбувається», – написав він у X. «Стара приказка «не вірте всьому, що читаєте» сьогодні ще більш правдива, ніж будь-коли. Тепер брехня може облетіти весь світ.... Тому будьте обережні, люди, і не будьте довірливими», – сказав Безос.

Нагадаємо, Джефф і Лорен заручилися торік, а їхній роман розпочався ще у 2018 році, коли обидва були одружені з іншими.

Безос після гучного розлучення з Маккензі Скотт у 2019 році знайшов своє нове кохання Лорен Санчес – ведучу новин та репортера розважальної індустрії. Лорен тоді перебувала у процесі завершення розлучення зі своїм першим чоловіком Патріком Уайтселлом після 13 років шлюбу. Вони заручилися під час відпустки на півдні Франції, де Безос зробив пропозицію своїй коханій на борту своєї розкішної супер'яхти і подарував їй приголомшливу каблучку з рожевим діамантом вартістю $2,5 млн.

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Теги: розлучення Daily Mail свято Джефф Безос казки весілля

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