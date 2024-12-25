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Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада
Асма Асад ймовірно не зможе переїхати до Лондона
фото із відкритих джерел

У Лондоні прокоментували можливість переїзду дружини Башара Ассада

Велика Британія відмовилася прийняти дружину Башара Асада, незважаючи на наявність у неї громадянства Сполученого Королівства. Про це пише німецьке видання  Bild із посиланням на британське МЗС.

ЗМІ раніше повідомляли, що Асма Асад подала на розлучення після 24 років шлюбу. Нібито вона розчарована життям у Росії та хоче виїхати до Лондона, де народилася.

«В останні дні я чув, що Асма Асад може спробувати потрапити до нашої країни, і хочу наголосити, що вона перебуває під санкціями і не є бажаною особою у Сполученому Королівстві» , – заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.

Оскільки Асма має два громадянства, її британське громадянство може бути анульоване. Однак прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що на даний момент надто рано говорити про позбавлення її британського громадянства. «Ми знаходимося на надто ранній стадії, щоб ухвалювати рішення», – зазначив Стармер.

Нагадаємо, після падіння в Сирії режиму Башара Асада він втік до Росії із родиною. Втім повалення режиму повстанцями це не єдина трагедія одіозного лідера: дружина Асма Асад також завдала удару і вирішила розлучитись із ним. Асма Асад, яка народилася в Лондоні і вийшла заміж за Башара Асада у 2000 році, залишила свою кар'єру в банківській сфері та переїхала до Сирії.

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Теги: Сирія міністр Башар Асад Велика Британія дружина громадянство розлучення

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