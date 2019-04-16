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    Шоу-биз

    Ани Лорак представила новый клип, который сняла в Киеве

    • Розсилка
    Ани Лорак представила новый клип, который сняла в Киеве

    Несмотря на то, что певица последние несколько лет живет и работает в РФ, видеоклипы она снимает на территории Украины

    Певица Ани Лорак презентовала новый видеоклип на авторскую песню «Я тебя ждала». 

    «Прошло не мало времени с того момента, когда я в последний писала музыку. И сегодня наступил тот день, когда я вновь слышу в себе мелодии и снова пишу. Моя музыка звучит с новыми красками, снова сама жизнь повлияла на это. Я дарю всем своим поклонникам эту честную песню "Я тебя ждала", в которой каждая нота - от сердца», - так описывает новую композицию артистка.

    Стоит отметить, что видеоклип на новую композицию артистка снимала в Киеве, а режиссером стала Катя Царик.

    «С Катей Царик мы знакомы очень давно, и так получается, что самые знаковые мои песни экранизирует именно она. Сейчас в моей жизни новый период, я понимаю, что человек должен летать, но для того, чтобы выросли крылья, нужно пройти непростой путь.  В моей душе сейчас происходит перерождение, я другая, мне хорошо, мне светло, я умею прощать, отпускать и любить. Такой Ани Лорак вы еще не видели», - отметила артистка. 

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