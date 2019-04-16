Lp насвистела журналистам гимн Украины



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LP

На днях популярная певица выступила в столице

Популярная американская певица Лаура Перголицци (LP) представила в столице новый альбом.

В эксклюзивном интервью перед концертом, Лаура рассказала, как создает свои песни.

«Когда мне хорошо, я выхожу в люди и очень много пью – это сначала – а потом думаю, что бы такое написать», - с юмором ответила Перголицци.

Стоит отметить, что в Украине харизматичная артистка уже в четвертый раз. Сначала LP собирала аншлаги в клубах, а теперь собрала самую большую крытую площадку столицы.

«Здесь - невероятная энергетика. Любой артист, кого я знаю, - если бы он видел то, что я чувствую здесь, он бы приезжал еще и еще», - поделилась певица.

Джерело: ТСН