  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Lp насвистела журналистам гимн Украины

    • Розсилка
    LP - Lp насвистела журналистам гимн Украины
    LP

    На днях популярная певица выступила в столице

    Популярная американская певица Лаура Перголицци (LP) представила в столице новый альбом.

    В эксклюзивном интервью перед концертом, Лаура рассказала, как создает свои песни. 

    «Когда мне хорошо, я выхожу в люди и очень много пью – это сначала – а потом думаю, что бы такое написать», - с юмором ответила Перголицци.

    Стоит отметить, что в Украине харизматичная артистка уже в четвертый раз. Сначала LP собирала аншлаги в клубах, а теперь собрала самую большую крытую площадку столицы.

    «Здесь - невероятная энергетика. Любой артист, кого я знаю, - если бы он видел то, что я чувствую здесь, он бы приезжал еще и еще», - поделилась певица. 

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    певица музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ