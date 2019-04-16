Ариана Гранде заработала $8 миллионов за выступление на Coachella



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В январе этого года СМИ сообщили, что Канье Уэст покинул пост хедлайнера музыкального фестиваля Coachella из-за того, что организаторы отказались построить для его выступления гигантский купол

На замену оскорблённому музыканту организаторы позвали Ариану Гранде и не прогадали: певица устроила зажигательное и динамичное шоу. По данным издания Variety, не прогадала и сама звезда, ведь за несколько номеров она получила 8 млн долларов.

В то время как художественное видение Канье Уэста обернулось против него самого, Ариана Гранде оказалась на высоте. Издание Variety сообщило, что певица, которая практически в последнюю минуту заменила рэпера на посту хедлайнера Coachella, заработала 8 млн долларов. Именно по этой причине, а также за счет своей популярности Гранде заработала больше, чем предыдущие исполнители на этом посту.

По данным The New Yorker, обычно испонители зарабатывают от 3 до 5 млн долларов. Это значит, что Ариана оказалась дороже, чем Childish Gambino (он же Дональд Гловер) и Tame Impala, которые также были назначены хедлайнерами в этом году.

Ариана Гранде выступила на фестивале вместе с участниками группы N Sync с треком Tearin Up My Heart, правда, без Джастина Тимберлейка, а также исполнила хит Bang Bang вместе с Никки Минаж.

Джерело: popcornnews