В парике и в мини платье: Тина Кароль поразила поклонников экстравагантным луком
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Розсилка
Тина Кароль
Украинская певица не перестает удивлять сменой образов
Еще во время второго прямого эфира шоу «Голос країни» Кароль поразила кардинальной сменой имиджа.
Певица появилась в черном мини-платье, блестящих высоких сапогах и ярком двухцветном парике.
А сегодня, на своей странице в соцсети артистка опубликовала серию снимков в образе «хулиганки». Стоит отметить, что автором нового лука звезды стала дизайнер Катя Сильченко.
Главным акцентом наряда стало необычное оформление зоны декольте. Дополнением образа стал парик с красными прядями.