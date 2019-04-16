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    Жизнь

    В парике и в мини платье: Тина Кароль поразила поклонников экстравагантным луком

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    Тина Кароль - В парике и в мини платье: Тина Кароль поразила поклонников экстравагантным луком
    Тина Кароль

    Украинская певица не перестает удивлять сменой образов

    Еще во время второго прямого эфира шоу «Голос країни» Кароль поразила кардинальной сменой имиджа.

    Певица появилась в черном мини-платье, блестящих высоких сапогах и ярком двухцветном парике.

    А сегодня, на своей странице в соцсети артистка опубликовала серию снимков в образе «хулиганки». Стоит отметить, что автором нового лука звезды стала дизайнер Катя Сильченко.

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    В парике и в мини платье: Тина Кароль поразила поклонников экстравагантным луком
    В парике и в мини платье: Тина Кароль поразила поклонников экстравагантным луком
    В парике и в мини платье: Тина Кароль поразила поклонников экстравагантным луком
    В парике и в мини платье: Тина Кароль поразила поклонников экстравагантным луком
    В парике и в мини платье: Тина Кароль поразила поклонников экстравагантным луком

    Главным акцентом наряда стало необычное оформление зоны декольте. Дополнением образа стал парик с красными прядями.

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