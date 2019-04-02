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    Шоу-биз

    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе

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    Ариана Гранде - Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Ариана Гранде

    Многие фанаты уже назвали песню гимном бисексуалов

    25-летняя Ариана Гранде выпустила новую песню Monopoly, записанную в дуэте с певицей Викторией Монет, и клип на нее - за несколько часов ролик уже набрал более трех миллионов просмотров на YouTube.

    Композиция сразу привлекла внимание интернет-пользователей - и на то была причина. Многие поклонники заметили в тексте песне и видеоряде к ней намеки на бисексуальность Арианы - некоторые даже сочли, что таким способом девушка совершила каминг-аут.

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    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе
    Арианда Гранде заявила о своей бисексуальности в новом клипе

    «Мне нравятся и мужчины, и женщины. Да-да», - заявляет Гранде в новом сингле.

    По сюжету клипа Ариана и Виктория веселятся и в шуточной форме отвечают хейтерам на критику.

    Многие фанаты уже назвали песню Monopoly гимном бисексуалов, а также начали гадать, отражают ли слова песни сексуальную ориентацию самой Арианы.

    При этом многие фанаты отметили, что даже если песня и не была признанием самой Гранде, то они все равно продолжат считать композицию своим бисексуальным гимном.

     

     

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