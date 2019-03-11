Дрейк убрал дуэт с Майклом Джексоном из своих концертов



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Дрейк

Песня Don't Matter To Me была выпущена Дрейком в прошлом году и стала частью альбома Scorpion

В воскресенье Дрейк дал первое выступление в рамках тура по Великобритании, и фанаты заметили, что одна песня исчезла из его сет-листа. По данным британского издания Metro, рэпер больше не исполняет Don't Matter To Me - трек, в котором использован вокал Майкла Джексона, записанный в 1983 году. При этом песня была в сет-листе во время тура по США (до выхода скандального документального фильма «Покидая Неверлэнд», обвиняющего короля поп-музыки в педофилии).

Песня Don't Matter To Me была выпущена Дрейком в прошлом году и стала частью альбома Scorpion, в поддержку которого и организован гастрольный тур. При этом племянник Джексона Остин Браун раскритиковал рэпера после выхода «странного дуэта», заявив, что «если Майкл не закончил свою песню, Дрейку не стоит ее использовать». Это не помешало треку занять почетное место в пятом альбоме Дрейка и вторую строчку в британских чартах.