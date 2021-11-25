Астафьева в откровенном наряде снялась с Горбуновым и засветила больше дозволенного

Курьезное фото

Популярный украинский шоумен и телеведущий Юрий Горбунов в своем Инстаграме опубликовал фото, на котором запечатлен в обнимку с украинской певицей Дашей Астафьевой. Снимок был сделан во время 12-го эфира «Танцев со звездами».

Артистка во время съемки была в корсете, колготах в сетку и юбке с разрезом. Астафьева, позируя в кадре, подняла подол юбки, засветив черные трусы с высокими вырезами.

instagram.com/gorbunovyuriy/

«Ждем Дашу Астафьеву на паркете. Хотели бы видеть ее в следующем сезоне», – подписал фото Горбунов.

«Из трусиков сейчас что-то выпадет», – предположили фолловеры ведущего.

Ранее Даша Астафьева попросилась участвовать в следующем сезоне «Танцев со звездами».

«Я очень люблю танцевать! Я не знаю, что мне еще так нравится. Секс? Так сложилось, что многие считают меня какой-то развратной, стервой, что я могу показывать только голые сиськи и ягодицы. Проект – очень хороший шанс развеять стереотипы о том, как тебя воспринимает страна. Конечно, мне будет очень приятно, если нашу пару поддержат и будут рады видеть в следующем сезоне. Мне очень интересно, что там будут думать обо мне после этого» – поделилась звезда.

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