  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Первый отпуск вместе. Осадчая умилила сеть архивным фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Катя Осадчая - Первый отпуск вместе. Осадчая умилила сеть архивным фото
    Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha/

    Ведущую накрыла ностальгия

    Популярная телеведущая Катя Осадчая в своем Инстаграме впервые опубликовала архивную фотографию из своего первого совместного отпуска с мужем, продюсером и ведущим Юрием Горбуновым. Тогда влюбленные вместе провели время на острове Корсика. Кадры знаменитость разместила в сторис своей страницы в Instagram.

    Также продемонстрировала мама троих сыновей и архивное фото своего самого старшего сына Ильи, которому сейчас 18 лет.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Первый отпуск вместе. Осадчая умилила сеть архивным фото
    Первый отпуск вместе. Осадчая умилила сеть архивным фото
    Первый отпуск вместе. Осадчая умилила сеть архивным фото
    instagram.com/kosadcha/

    Не забыла Осадчая и о любимой работе. В фотоблоге ведущая разместила снимок, датированный 2005 годом. Как рассказала звезда, тогда у нее были первые командировки со «Светской жизнью».

    Ранее похудевшая Катя Осадчая восхитила украинцев стройными ножками.

    Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вечером в своем Инстаграме опубликовала фото и видео со съемок своей авторской программы «Вечер премьер с Екатериной Осадчей». На снимке и роликах 38-летняя ведущая предстала в голубом платье с открытыми плечами и высоким разрезом, а также в малиновых шляпе и туфлях.

    Читайте также: Катя Осадчая впервые показала лицо трехмесячного сына (фото)
    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Первый отпуск вместе. Осадчая умилила сеть архивным фото