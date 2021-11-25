Первый отпуск вместе. Осадчая умилила сеть архивным фото

Ведущую накрыла ностальгия

Популярная телеведущая Катя Осадчая в своем Инстаграме впервые опубликовала архивную фотографию из своего первого совместного отпуска с мужем, продюсером и ведущим Юрием Горбуновым. Тогда влюбленные вместе провели время на острове Корсика. Кадры знаменитость разместила в сторис своей страницы в Instagram.

Также продемонстрировала мама троих сыновей и архивное фото своего самого старшего сына Ильи, которому сейчас 18 лет.

Не забыла Осадчая и о любимой работе. В фотоблоге ведущая разместила снимок, датированный 2005 годом. Как рассказала звезда, тогда у нее были первые командировки со «Светской жизнью».

Ранее похудевшая Катя Осадчая восхитила украинцев стройными ножками.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вечером в своем Инстаграме опубликовала фото и видео со съемок своей авторской программы «Вечер премьер с Екатериной Осадчей». На снимке и роликах 38-летняя ведущая предстала в голубом платье с открытыми плечами и высоким разрезом, а также в малиновых шляпе и туфлях.