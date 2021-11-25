В чем мать родила. Tayanna свела с ума фанатов новым фото

Звезда произвела фурор в сети

Популярная украинская певица Tayanna в своем Инстаграме без лишних стеснений показала идеальную фигуру.

Так, артистка недавно улетела в долгожданный отпуск. Там звезда наслаждается теплыми и солнечными днями. Артистка устраивает разнообразные экскурсии, любуется видами и плавает в водоеме.

instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Впрочем, исполнительница решила показать, насколько она смелая, и пошла купаться без пляжного наряда. Более того, звезда даже опубликовала соответствующее фото в сторис на своей странице в Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.