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    Байрак сообщила о трагедии с сыном звезды сериала «Ликвидация»: Прошу, помолитесь

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    Максим Дрозд - Байрак сообщила о трагедии с сыном звезды сериала «Ликвидация»: Прошу, помолитесь
    Максим Дрозд
    фото из открытых источников

    Максим Дрозд не поделился подробностями происшествия, однако отметил, что Егор находится в тяжелом состоянии

    Кинорежиссер Оксана Байрак написала на своей странице в соцсети, что сын известного актера Максима Дрозда получил «очень серьезную травму» и сейчас находится в больнице.

    «А только недавно, мы с младшеньким (как я его ласково называю), невероятно веселились на съемках новогоднего фильма «Три плюс три?», – пишет Оксана. – Прошу, помолитесь о выздоровлении и Божьей помощи Егору (Георгию). Зайдите в церковь. Закажите, пожалуйста, сорокоуст. О здравии».

    Вчера стало известно, что 24-летний сын звезды «Ликвидация» Максима Дрозда был госпитализирован с серьезной травмой. Об этом сообщил сам артист в своем Instagram. Максим не поделился подробностями происшествия, однако отметил, что Егор находится в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что молодой человек был избит в Москве. У Дрозда-младшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести и субдуральную гематому.

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    Теги: трагедія дети звезд артист Instagram Максим Дрозд
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    Байрак сообщила о трагедии с сыном звезды сериала «Ликвидация»: Прошу, помолитесь