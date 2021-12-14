Байрак сообщила о трагедии с сыном звезды сериала «Ликвидация»: Прошу, помолитесь

Максим Дрозд не поделился подробностями происшествия, однако отметил, что Егор находится в тяжелом состоянии

Кинорежиссер Оксана Байрак написала на своей странице в соцсети, что сын известного актера Максима Дрозда получил «очень серьезную травму» и сейчас находится в больнице.

«А только недавно, мы с младшеньким (как я его ласково называю), невероятно веселились на съемках новогоднего фильма «Три плюс три?», – пишет Оксана. – Прошу, помолитесь о выздоровлении и Божьей помощи Егору (Георгию). Зайдите в церковь. Закажите, пожалуйста, сорокоуст. О здравии».

Вчера стало известно, что 24-летний сын звезды «Ликвидация» Максима Дрозда был госпитализирован с серьезной травмой. Об этом сообщил сам артист в своем Instagram. Максим не поделился подробностями происшествия, однако отметил, что Егор находится в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что молодой человек был избит в Москве. У Дрозда-младшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести и субдуральную гематому.