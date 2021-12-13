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    Известна дата выхода новой комедии с Сумской и Заднепровским (видео)

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    Подписчики написали Сумской в соцсети: Думали, что Алегрова! - Известна дата выхода новой комедии с Сумской и Заднепровским (видео)
    Подписчики написали Сумской в соцсети: Думали, что Алегрова!
    Фото: instagram.com/olgasumska

    В кинокартине также снялись Тамара Яценко и Георгий Делиев

    20 января 2022 года в прокат выйдет комедия «Любовь и блогеры» и авторы презентовали первый трейлер картины. Видео можно посмотреть на странице в Инстаграм Ольги Сумской, которая сыграла в фильме одну из главных ролей. Свою героиню актриса охарактеризовала так: «Давно я не играла таких ярких жэнщин!»

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    Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

    Также в киноработе снялись Тамара Яценко, Назар Заднепровский, Инна Приходько, Георгий Делиев, Анна Тринчер и другие. В ленте можно будет увидеть и группу KAZKA.

    По сюжету действия происходят в выдуманном городке Кагаплык накануне выборов, где мэр погряз в коррупции. Исправлять его репутацию прибудут звезды Инстаграма. Их ждут невероятные приключения, заговор и любовь.

    Теги: трейлер актриса мэр шоу-бизнес Instagram Kazka Ольга Сумская
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    Известна дата выхода новой комедии с Сумской и Заднепровским (видео)