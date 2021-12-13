Известна дата выхода новой комедии с Сумской и Заднепровским (видео)

В кинокартине также снялись Тамара Яценко и Георгий Делиев

20 января 2022 года в прокат выйдет комедия «Любовь и блогеры» и авторы презентовали первый трейлер картины. Видео можно посмотреть на странице в Инстаграм Ольги Сумской, которая сыграла в фильме одну из главных ролей. Свою героиню актриса охарактеризовала так: «Давно я не играла таких ярких жэнщин!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Также в киноработе снялись Тамара Яценко, Назар Заднепровский, Инна Приходько, Георгий Делиев, Анна Тринчер и другие. В ленте можно будет увидеть и группу KAZKA.

По сюжету действия происходят в выдуманном городке Кагаплык накануне выборов, где мэр погряз в коррупции. Исправлять его репутацию прибудут звезды Инстаграма. Их ждут невероятные приключения, заговор и любовь.