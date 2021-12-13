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    Дочь Поляковой призналась, сколько зарабатывает благодаря своей популярности в Instagram

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    Маша призналась, сколько стоит публикация на ее странице - Дочь Поляковой призналась, сколько зарабатывает благодаря своей популярности в Instagram

    Маша призналась, сколько стоит публикация на ее странице

    Фото: instagram.com/mashapolyakova

    Маша рассказала, сколько больше всего ей удавалось зарабатывать через неделю благодаря Instagram

    Дочь певицы Оли Поляковой, Маша, ведет довольно публичный образ жизни.

    В настоящее время 16-летняя звезда имеет в Instagram 176 тыс. подписчиков. Количество поклонников Маши постоянно увеличивается. Потому знаменитость начала зарабатывать благодаря Instagram.

    К слову, год назад стоимость публикаций в ее профиле была такой: 600 грн – для рекламы в сторис, 1600 – для публикации сообщения на странице.

    Впрочем, популярность Маши увеличилась, а вместе с ней и цены на рекламу в Instagram. Звездному пути звезда рассказала, что стоимость сторис составляет 1500 грн, а сообщения – 2500.

    «Ведь у меня уже и охват хороший. Около 40 тыс. просмотров на сторож», – говорит Маша.

    Также звезда рассекретила, сколько больше всего ей удавалось зарабатывать через неделю благодаря Instagram.

    «У меня есть рекорд. За неделю я заработала 10 тыс. грн. И это только благодаря рекламе», – откровенно рассказала Маша.

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    Теги: образ жизни дети звезд деньги Оля Полякова
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    Дочь Поляковой призналась, сколько зарабатывает благодаря своей популярности в Instagram