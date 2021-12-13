Дочь Поляковой призналась, сколько зарабатывает благодаря своей популярности в Instagram

Маша призналась, сколько стоит публикация на ее странице

Маша рассказала, сколько больше всего ей удавалось зарабатывать через неделю благодаря Instagram

Дочь певицы Оли Поляковой, Маша, ведет довольно публичный образ жизни.

В настоящее время 16-летняя звезда имеет в Instagram 176 тыс. подписчиков. Количество поклонников Маши постоянно увеличивается. Потому знаменитость начала зарабатывать благодаря Instagram.

К слову, год назад стоимость публикаций в ее профиле была такой: 600 грн – для рекламы в сторис, 1600 – для публикации сообщения на странице.

Впрочем, популярность Маши увеличилась, а вместе с ней и цены на рекламу в Instagram. Звездному пути звезда рассказала, что стоимость сторис составляет 1500 грн, а сообщения – 2500.

«Ведь у меня уже и охват хороший. Около 40 тыс. просмотров на сторож», – говорит Маша.

Также звезда рассекретила, сколько больше всего ей удавалось зарабатывать через неделю благодаря Instagram.

«У меня есть рекорд. За неделю я заработала 10 тыс. грн. И это только благодаря рекламе», – откровенно рассказала Маша.