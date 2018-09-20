Белоснежка, принц и поцелуи: Победитель шоу «Х-фактор» представил тизер первого видеоклипа



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Михаил Панчишин

Победитель 8 сезона вокального шоу «Х-фактор» Михаил Панчишин готовится представить поклонникам свой первый видеоклип на песню «Вода ледяная»

«Я счастлив, что в 8 сезоне шоу вместо денежного приза я получил профессиональную поддержку. Если бы я просто получил миллион, я не знаю, что бы я с ним делал. Наверное, купил бы какой-то подарок. Ну, может с группой альбом записал бы, и что дальше?», - отметил в комментарии Scotch Михаил.

По словам артиста, композицию «Вода ледяная» он написал после расставания с любимой девушкой, но надеется, что его слушатели узнают в песне себя.

Как стало известно Scotch, съемки нового видео проходили под чутким руководством украинского музыкального продюсера Вадима Лисицы.

«С Михаилом нас познакомили после «Х-фактора». Послушав песню, я услышал для себя новую музыку, и очень перспективного автора и музыканта. Мы говорили о разных вещах, но увидели одну цель. Поэтому и решили работать вместе», - отметил Вадим Лисица.

По словам режиссера Иоанна Зенкова, идея клипа у него появилась достаточно давно, но с самого начала не была привязана к конкретной песне.

«По сюжету два сказочных персонажа - принц и Белоснежка - закрыты в аттракционах. Проверить удачу, поцеловав Белоснежку, или примеряв хрустальную туфельку у принца, могут все желающие. Но выйдет ли это у них? А вот когда мне дали послушать песню Михаила, я услышал в ней такие слова: «Не мой поцелуй Белоснежку разбудит». И сразу понял, что это судьба - моя идея дождалась своей песни», - рассказал режиссер видеоклипа.