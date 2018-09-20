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    Шоу-биз

    Вышел первый трейлер фильма о жизни королевской семьи

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    Вышел первый трейлер фильма о жизни королевской семьи

    С королевой Елизаветой II и Меган Маркл

    Выход документального фильма «Королева мира» был анонсирован в конце августа, и уже сегодня мы можем оценить первый трейлер. По большей части картина посвящена королеве Елизавете II, ее путешествиям и работе с Содружеством наций.

    Тем не менее, мы также увидим и других членов королевской семьи: принца Чарльза, принца Уильяма, принца Гарри, а также Меган Маркл, которая изумленно рассматривает свое свадебное платье и фату, расшитую 53-мя цветами, символизирующими страны Содружества наций. Премьера фильма состоится уже 25 сентября на телеканале ITV.

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    Публикация от House of Windsor (@royalsofgreatbritain)

     «Скотч» также рекомендует: Меган Маркл состоит в близких отношениях с одним из членов королевской семьи. И это не Гарри

    Джерело: Harper Bazaar

    Королева Єлизавета II трейлер Меган Маркл шоу-бизнес
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