Вышел первый трейлер фильма о жизни королевской семьи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С королевой Елизаветой II и Меган Маркл

Выход документального фильма «Королева мира» был анонсирован в конце августа, и уже сегодня мы можем оценить первый трейлер. По большей части картина посвящена королеве Елизавете II, ее путешествиям и работе с Содружеством наций.

Тем не менее, мы также увидим и других членов королевской семьи: принца Чарльза, принца Уильяма, принца Гарри, а также Меган Маркл, которая изумленно рассматривает свое свадебное платье и фату, расшитую 53-мя цветами, символизирующими страны Содружества наций. Премьера фильма состоится уже 25 сентября на телеканале ITV.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от House of Windsor (@royalsofgreatbritain) 18 Сен 2018 в 7:26 PDT

«Скотч» также рекомендует: Меган Маркл состоит в близких отношениях с одним из членов королевской семьи. И это не Гарри

Джерело: Harper Bazaar