Поклонники Ани Лорак обеспокоены внешним видом любимой певицы



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Ани Лорак

На днях певица Ани Лорак опубликовала новый снимок в соцсети, который не на шутку обеспокоил ее фанатов.

Несмотря на то, что на опубликованном снимке украинская певица выглядит вполне нормально, поклонники Лорак забили тревогу.

Облаченная в бархатное платье, которое подчеркивает все достоинства фигуры певицы, фолловеры Лорак обратили внимание на отрешенный взгляд.

По мнению поклонников, артистка все еще переживает из-за выходки супруга. Напомним, что Мурата застукали в объятиях девушки в одном из караоке-клубов. Как сообщили очевидцы, в тот вечер Мурат не отходил ни на шаг от своей спутницы, обнимал ее и гладил ее бедра. Все это, конечно же, огорчило Ани Лорак, которая без сна и отдыха работает на всевозможных концертных площадках в РФ, что бы обеспечить семью.

После того, как в сети опубликовали видео «развлечений» супруга и СМИ рассекретили имя брюнетки с которой Мурат провел вечер, Ани Лорак на некоторое время исчезла из соцсетей. Но артист не может быть слабым и Лорак взяла себя в руки и начала выходить в свет и общаться с журналистами. Но, конечно же, не о семейной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 18 Сен 2018 в 7:57 PDT

Тем временем, преданные поклонники артистки пытаются ее поддержать в соцсетях, но судя по снимку, Лорак до сих пор не пришла в себя.

«Бросьте Мурата! Он не достоин вас!», «Вашей внутренней силе и мудрости можно позавидовать. Я бы не смогла пережить такое предательство», «В жизни всегда есть белые и черные полосы. Все пройдет и это тоже», - пишут фолловеры в соцсети.