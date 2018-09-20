Тимоти Шаламе в новом трейлере фильма «Красивый мальчик»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр из фильма «Красивый мальчик»

В сети опубликован новый трейлер драмы «Красивый мальчик», премьера которой с аншлагом прошла на недавнем фестивале в Торонто

.Фильм основан на воспоминаниях Дэвида и его Ника Шефф, отец издал книгу, в которой честно рассказал о трагедии, случившейся в его семье - его любимый сын Ник в юном возрасте стал наркоманом. В пронзительной драме показана многолетняя борьба подростка с амфетаминной зависимостью и безграничная поддержка его папы.

В «Красивом мальчике» Стив Карелл («Эта-дурацкая-любовь») сыграл преданного отца, Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем») изобразил молодого наркомана. Также в англоязычном дебюте бельгийца Феликса ван Грунингена («Разомкнутый круг») снялись Мора Тирни и Эми Райан.

В широкий прокат фильм выйдет 12 октября, но когда фильм появится в украинских кинотеатрах пока неизвестно.

Джерело: Киноафиша