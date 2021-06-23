Белоснежку в новой экранизации сыграет колумбийско-польская актриса. Как она выглядит

Режиссером выступит создатель фильмов «Одаренная» и «500 дней лета»

Роль Белоснежки в экранизации Disney сыграет 20-летняя Рейчел Зеглер, сообщает издание Deadline. Это будет одна из первых ее больших ролей. Колумбийско-польская актриса ранее снялась в мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история», который должен выйти на экраны в этом году, однако его премьеру постоянно откладывают из-за ковида. Зеглер также сыграла в продолжении кинокомикса DC «Шазам».

Режиссером «Белоснежки» выступит создатель фильмов «Одаренная» и «500 дней лета» Марк Уэбб. Съемки планируют начать в следующем году.

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