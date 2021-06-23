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    Белоснежку в новой экранизации сыграет колумбийско-польская актриса. Как она выглядит

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    Роль Белоснежки в экранизации Disney сыграет 20-летняя Рейчел Зеглер - Белоснежку в новой экранизации сыграет колумбийско-польская актриса. Как она выглядит
    Роль Белоснежки в экранизации Disney сыграет 20-летняя Рейчел Зеглер
    instagram.com/rachelzegler/

    Режиссером выступит создатель фильмов «Одаренная» и «500 дней лета»

    Роль Белоснежки в экранизации Disney сыграет 20-летняя Рейчел Зеглер, сообщает издание Deadline. Это будет одна из первых ее больших ролей. Колумбийско-польская актриса ранее снялась в мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история», который должен выйти на экраны в этом году, однако его премьеру постоянно откладывают из-за ковида. Зеглер также сыграла в продолжении кинокомикса DC «Шазам».

    Режиссером «Белоснежки» выступит создатель фильмов «Одаренная» и «500 дней лета» Марк Уэбб. Съемки планируют начать в следующем году.

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    Белоснежку в новой экранизации сыграет колумбийско-польская актриса. Как она выглядит
    Белоснежку в новой экранизации сыграет колумбийско-польская актриса. Как она выглядит
    Белоснежку в новой экранизации сыграет колумбийско-польская актриса. Как она выглядит
    Белоснежку в новой экранизации сыграет колумбийско-польская актриса. Как она выглядит
    Белоснежку в новой экранизации сыграет колумбийско-польская актриса. Как она выглядит
    Белоснежку в новой экранизации сыграет колумбийско-польская актриса. Как она выглядит
    Белоснежку в новой экранизации сыграет колумбийско-польская актриса. Как она выглядит
    Белоснежку в новой экранизации сыграет колумбийско-польская актриса. Как она выглядит
    instagram.com/rachelzegler/

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    Белоснежку в новой экранизации сыграет колумбийско-польская актриса. Как она выглядит