Джастин Тимберлейк впервые показал фото младшего сына

Джастин обожает детей, но не показывает их широкой публике

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк одна из самых закрытых пар Голливуда. Они предпочитают делиться творческими успехами, а вот о личной жизни говорят редко. Почти год назад звезды во второй раз стали родителями, но показали ребенка только сейчас.

11-месячный Финеас впервые появился в социальных сетях вместе со старшим братом — шестилетним Сайласом. При этом на всех фотографиях лица наследников были закрыты смайликами в виде сердечка. Поводом для публикации стал широко отмечаемый в США День отца, поэтому Джессика призналась в любви супругу и поблагодарила его за все, что он делает для семьи.

«Ты — Луна, звезды и сметанный кекс моей жизни. Ты кладешь еду на стол, чтобы ребенок мог бросить ее под него. Ты позволяешь нам использовать диван в качестве батута, хотя он есть у нас на улице. Тебе нравится наш шум и гам, даже если ты работал всю ночь и пытаешься заснуть», — пишет Бил.

Джастин не остался в стороне и сказал, что главное в его жизни — семья, а быть отцом — самое лучшее, что может случиться в жизни. Он вспомнил, как папа и дедушка служили для него примером. Они многим пожертвовали, чтобы Тимберлейк воплотил свои смелые мечты.

К слову, фотографии вызвали большой ажиотаж в Сети и получили несколько сотен тысяч лайков и восторженных комментариев. Пользователи смогли увидеть, как Джастин играет с детьми в разные игры, а также нянчит их.

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