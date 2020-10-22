Беременная невеста танцующего миллионера изумила обнаженным фото



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25-летняя модель Шэрон Фонсека ждет ребенка от своего возлюбленного, 53-летнего Джанлуки Вакки instagram.com/sharfonseca/

Звезда показала, как беременность изменила ее фигуру

Невеста «танцующего миллионера», 25-летняя модель Шэрон Фонсека, готовится к появлению дочери на свет. Девочка должна родиться в ближайшие недели. Шэрон старается запомнить трогательные моменты превращения из беззаботной красотки в маму. Фонсека регулярно устраивает фотосессии, на которых демонстрирует свое преображение. Поклонники считают, что инстадива заметно похорошела во время беременности.

Сегодня Шэрон не постеснялась полностью раздеться в кадре. Фотограф запечатлел Фонсеку вполоборота, сделав акцент на ее округлившемся животике. Популярная девушка кокетливо прикрыла рукой обнаженную грудь.

instagram.com/sharfonseca/

Возлюбленная бизнесмена выбрала естественный образ. Звезда отказалась от макияжа и сложной прически. Шэрон распустила слегка вьющиеся волосы, и они эффектно рассыпались по ее плечам.

Джанлукка оставил романтичный комментарий под фотографией невесты. «Малышке так повезет с тобой, моя королева! Вы вдвоем научили меня, что жизнь может быть бесконечной благодаря любви. Я тебя обожаю!» - обратился бизнесмен к Шэрон в Instagram.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.