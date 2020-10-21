Жена Джастина Бибера без белья вызвала фурор в тесном кожаном платье (фото)



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23-летняя супермодель Хейли Бибер похвасталась дерзким образом instagram.com/haileybieber/

Жена 26-летнего Джастина Бибера намекнула, что музыканту с ней очень повезло

Племянница актера Алека Болдуина, 23-летняя супермодель Хейли Бибер, умеет выглядеть привлекательно. Она знает, как выгодно преподнести достоинства своей внешности, не выходя за рамки приличия. Так, Хейли составила вечерний look, сочетающий сексуальность и элегантность.

Звезда глянца надела облегающее платье из черной кожи с глубоким вырезом на спине. Бибер эротично позировала, стоя к камере вполоборота. Поклонники звезды смогли разглядеть детали наряда и то, что под ним не было бюстгальтера.

Фанаты осыпали звезду комплиментами. «Потрясающая», «У Джастина самая красивая жена!», «Женщина-кошка, не иначе», «Обалденное платье, тебе очень идет», «Черный — прямо твой цвет!», «Ну какая же ты роскошная!», «Хейли Бибер, тебе отлично подошла бы роль девушки Джеймса Бонда!», «Вау! Полегче!» — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.