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    Шоу-биз

    Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»

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    <p>Певец Олег Винник предстал в новом образе</p> <div></div> - Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»

    Певец Олег Винник предстал в новом образе

    instagram.com/olegg.vynnyk/

    Артист порадовал фанатов яркими фото

    Популярный украинский певец Олег Винник опубликовал в Instagram свежие фото со съемочной площадки комедии «Безумная свадьба 3».

     «Это будет самая безумная свадьба из всех 3-х!», - написал певец.

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    Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»
    Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»
    Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»
    Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»
    Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»
    Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»
    Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»
    Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»
    Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»
    Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»
    instagram.com/olegg.vynnyk/

    Фанатам Винника, которые с нетерпением ждут выхода фильма, фотографии понравились, особенно они отметили снимок, где певец с длинными волосами. Это фото назвали топовым.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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