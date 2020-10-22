Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»
Певец Олег Винник предстал в новом образе
Артист порадовал фанатов яркими фото
Популярный украинский певец Олег Винник опубликовал в Instagram свежие фото со съемочной площадки комедии «Безумная свадьба 3».
«Это будет самая безумная свадьба из всех 3-х!», - написал певец.
Фанатам Винника, которые с нетерпением ждут выхода фильма, фотографии понравились, особенно они отметили снимок, где певец с длинными волосами. Это фото назвали топовым.
Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.
К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.