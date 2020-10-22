Олег Винник показал фото со съемок «Безумной свадьбы 3»



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Певец Олег Винник предстал в новом образе instagram.com/olegg.vynnyk/

Артист порадовал фанатов яркими фото

Популярный украинский певец Олег Винник опубликовал в Instagram свежие фото со съемочной площадки комедии «Безумная свадьба 3».

«Это будет самая безумная свадьба из всех 3-х!», - написал певец.

Фанатам Винника, которые с нетерпением ждут выхода фильма, фотографии понравились, особенно они отметили снимок, где певец с длинными волосами. Это фото назвали топовым.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.