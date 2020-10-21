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    Шоу-биз

    Миллиардершу Кайли Дженнер прозвали «тыквой» из-за нелепого наряда (фото)

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    Инстадива Кайли Дженнер - Миллиардершу Кайли Дженнер прозвали «тыквой» из-за нелепого наряда (фото)
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/therealspw/

    Пользователи сети раскритиковали внешний вид предпринимательницы

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, попала в объектив папарацци в кожаном наряде и прослыла тыквой. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

    23-летняя знаменитость вышла в свет в кожаном мини-платье люксового бренда Bottega Veneta оранжевого цвета и прозрачных босоножках на каблуках. Стоимость описанной вещи составляет 3350 фунтов стерлингов.

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    Миллиардершу Кайли Дженнер прозвали «тыквой» из-за нелепого наряда (фото)
    Миллиардершу Кайли Дженнер прозвали «тыквой» из-за нелепого наряда (фото)
    Миллиардершу Кайли Дженнер прозвали «тыквой» из-за нелепого наряда (фото)
    Миллиардершу Кайли Дженнер прозвали «тыквой» из-за нелепого наряда (фото)
    Миллиардершу Кайли Дженнер прозвали «тыквой» из-за нелепого наряда (фото)
    instagram.com/therealspw/

    Пользователи сети раскритиковали внешний вид предпринимательницы. «Она похожа на гигантскую тыкву», «У сестер Кардашьян ужасное чувство стиля», «Все в этом наряде ужасно, вплоть до крохотной сумочки, в которой найдется место только для губной помады или презерватива», «Она демонстрирует толстую задницу и короткие ноги», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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