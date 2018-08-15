Беременная Tarabarova перепела хит Тины Кароль



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Tarabarova

Украинская певица Tarabarova неоднократно удивляла зрителей сменой имиджа

Светлана всегда готова на неожиданные творческие эксперименты. Ко Дню Независимости Украины певица подготовила музыкальный подарок. В рамках шоу «З Днем народження, Україно!» беременная Tarabarova исполнит хит Тины Кароль «Намалюю тобі зорі».

Как в сказке, она будет сиять на сцене праздничного шоу благодаря светодиодному костюму. По словам певицы, она всегда готова поддержать яркие творческие эксперименты.

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«Постановщик шоу Елена Коляденко предложила такую идею, и я сразу согласилась. К тому же, эта песня передает то состояние, в котором я сейчас нахожусь, и те эмоции, которые испытываю. Женщина «при надії» – это настоящее чудо. И я невероятно благодарна Тине Кароль за такую нежную песню. У платья, которое для меня создали, очень сложная конструкция – там куча всевозможных штукенций, а сзади – выключатель. Честно говоря, очень боялась забыть включить его, потому что когда я вижу такое количество людей, я пою вместе с ними. Но этот момент, когда все засияло, был просто волшебным», – рассказала Tarabarova за кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!».