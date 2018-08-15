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    Шоу-биз

    Лобода впервые снялась для глянца с маленькой Тильдой

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    Светлана Лобода украсила обложку глянца - Лобода впервые снялась для глянца с маленькой Тильдой
    gq.ru
    Светлана Лобода украсила обложку глянца

    Украинская певица Светлана Лобода сделала ход конем

    Поклонники певицы уже не удивляются тому, что у Лободы каждый шаг продуман и каждая публикация в СМИ подогревает интерес к артистке еще больше. Пару недель назад, в СМИ появилась информация о том, что Лобода перевезла своих детей в РФ. А уже сегодня, все поняли для чего. 

    Певица снялась для российского глянца. Но не одна, а с 2-месячной дочкой Тильдой.

    «Впервые на обложке мужского журнала женщина с ребенком - Светлана Лобода в сентябрьском GQ», - говорится в описании под фото со Светланой. Стоит отметить, что лицо малышки Лобода так и не показала. На снимке, певица держит Тильду так, что фанаты артистки могут рассмотреть только спину и цвет волос малышки.

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    Лобода впервые снялась для глянца с маленькой Тильдой
    Лобода впервые снялась для глянца с маленькой Тильдой
    Лобода впервые снялась для глянца с маленькой Тильдой
    Лобода впервые снялась для глянца с маленькой Тильдой
    gq.ru

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