Лобода впервые снялась для глянца с маленькой Тильдой



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gq.ru Светлана Лобода украсила обложку глянца

Украинская певица Светлана Лобода сделала ход конем

Поклонники певицы уже не удивляются тому, что у Лободы каждый шаг продуман и каждая публикация в СМИ подогревает интерес к артистке еще больше. Пару недель назад, в СМИ появилась информация о том, что Лобода перевезла своих детей в РФ. А уже сегодня, все поняли для чего.

Певица снялась для российского глянца. Но не одна, а с 2-месячной дочкой Тильдой.

«Впервые на обложке мужского журнала женщина с ребенком - Светлана Лобода в сентябрьском GQ», - говорится в описании под фото со Светланой. Стоит отметить, что лицо малышки Лобода так и не показала. На снимке, певица держит Тильду так, что фанаты артистки могут рассмотреть только спину и цвет волос малышки.

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