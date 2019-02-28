«Беверли-Хиллз 90210» вернётся на экраны



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Герои сериала «Беверли-Хиллз 90210»

Телеканал Fox заказал шестисерийное продолжение культового молодёжного сериала.

В сериале появятся актёры из оригинального шоу Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Йен Зиринг, Гэбриэлль Картерис, Брайан Остин Грин и Тори Спеллинг. Возрождённый сериал будет называться просто «90210».

Актёры будут играть не своих персонажей из культового сериала, а, скорее, «улучшенные» версии самих себя. Так, 19 лет спустя, Джейсон, Дженни, Ян, Габриель, Брайан и Тори решают воссоединиться, когда один из них предлагает «перезапустить» «Беверли-Хиллз, 90210». Однако всё обернётся совсем не так, как рассчитывали герои.

Сценаристами и продюсерами проекта станут Майк Чесслер и Крис Альбергини, которые работали над ремейком «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение».

Ну а пока фанаты «Беверли-Хиллз, 90210» ждут продолжения, Scotch предлагает посмотреть как изменились актеры культового сериала 1990-х годов.

Напомним, что сериал «Беверли-Хиллз 90210» выходил на тв-экраны целых десять лет – с 1990 по 2000 год. В сериале поднимались реальные проблемы американской молодежи, которые, впрочем, были близки подросткам и студентам из разных стран: неразделенная первая любовь, предательство, насилие в семье, алкоголизм, ранняя беременность, самоубийство.

Главные герои в исполнении Дженни Гарт, Брайана Остина Грина, Джейсона Пристли, Йена Зиринга, Шэннен Доэрти, Люка Перри и Тори Спеллинг влюблялись, расставались, переживали трудности в семье и с друзьями. Огромный успех «Беверли-Хиллз 90210» вдохновил сценаристов на создание спин-оффов - «Мелроуз-Плейс», «Агентство моделей» и «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение».

Джерело: Киноафиша