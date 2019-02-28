Санса Старк примерит доспехи в финальном сезоне «Игры престолов»



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До премьеры нового сезона сериала осталось совсем чуть-чуть

Джон Сноу не шутил, когда предупреждал лордов севера, что сражаться с мертвецами будут и мужчины, и женщины. Это, вероятно, коснется и его сестры Сансы Старк, которую зрители увидят в доспехах в заключительном сезоне сериала. Софи Тернер лично подтвердила, что ее героиня будет больше похожа на воительницу, чем на классическую леди.

«У меня впервые будут доспехи. Мы подумали, что это бы отлично защитило Сансу в такое опасное время. Кроме того, мне хотелось, чтобы у нее была броня, дабы она больше походила на воина. На воина Винтерфелла», – рассказала Тернер в интервью, обсуждая будущее своего персонажа в войне с ходоками. Ее новый костюм не будет отягощен тяжелыми литыми доспехами, как у Бриенны Тарт или Джейми Ланнистера. Вместо этого Сансу будет защищать кожаная броня или другой подобный материал, не сковывающий движения.

Ни на предсезонных фотографиях, ни в видеороликах этот костюм не показали, так что зрители увидят его уже в самом шоу. Пока все, чем порадовал поклонников канал HBO – короткий тизер, в котором Санса в своем привычном одеянии довольно холодно поприветствовала Дейенерис Таргариен в Винтерфелле. За семь сезонов персонаж Софи успел сменить несколько костюмов, отображающих изменения в ее характере. На смену наивной северянке из первого сезона пришла умудренная опытом леди Винтерфелла, которая встретит армию мертвецов уже 14 апреля 2019 года.

Джерело: popcornnews