Бейсбольный матч прошел горячо: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес показали свои чувства



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Судя по фото, в отношениях звездной пары все замечательно, несмотря на слухи об изменах бейсболиста

В начале марта Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о помолвке. Бывший бейсболист в знак своей любви надел на палец голливудской звезды кольцо за 4,5 миллиона долларов. Отмечать помолвку пара отправилась на Багамы, однако их отношения за это время подверглись настоящей проверке.

Так, бейсболист Хосе Кансеко обвинил Родригеса в том, что тот изменял Лопес с его бывшей женой Джессикой. Сама Джей Ло этим словам не поверила, предпочитая сохранять хорошие отношения с возлюбленным.

Но совсем недавно в сторону экс-бейсболиста посыпались новые обвинения. Так, британская модель Зои Грегори рассказала, что Родригес преследовал ее непристойными предложениями вплоть до самой помолвки с Лопес.

Впрочем, судя по всему, звезда мировой поп-сцены предпочитает доверять своему партнеру. В доказательство этому Джей Ло разместила на своей странице в Instagram фотографию со спортивного матча, где она целуется со своим возлюбленным.

Некоторые поклонники Лопес в комментариях обратили внимание на то, что Родригес целует ее с открытыми глазами, и посчитали это «странным».