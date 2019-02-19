Супермодель Кайю Гербер заметили на свидании с новым бойфрендом в Нью-Йорке



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Кайя Гербер

Впервые о романе Кайи и Веллингтона начали говорить 14 февраля

В череде постоянных съемок и показов 17-летняя дочь легендарной модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер, которая на днях приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке, находит свободное время и на личную жизнь. К примеру, на днях она была замечена папарацци во время прогулки с предполагаемым новым бойфрендом, моделью Веллингтоном Грантом.

Молодые люди шли под руку по одной из улиц в районе Сохо в Нью-Йорке. Для прогулки Кайя выбрала модный наряд в повседневном стиле: на ней был удлиненный клетчатый блейзер, джемпер, светлые джинсы прямого кроя и классические кеды. Ее бойфренд был одет в темно-синее худи, широкие джинсы, белую шапку и кроссовки.

Впервые о романе Кайи и Веллингтона начали говорить 14 февраля - в День всех влюбленных пара была замечена на романтической прогулке. Свой роман Гербер и Грант пока не подтвердили, однако их недвусмысленное поведение говорит лишь об одном: между молодыми людьми явно пробежала искра.

Напомним, что до встречи с Веллингтоном Кайя встречалась с сыном актрисы Пэтси Палмер, манекенщиком Фентоном Маркелле. Последний раз звездную пару видели вместе в январе 2018 года.

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