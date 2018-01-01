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    Без бюстгальтера: 17-летняя дочь Уилла Смита поразила откровенным луком на fasion-показе

    Девушка стала гостьей показа весенней коллекции Dior Haute Couture 2018
    В повседневно жизни Уиллоу Смит предпочитает кеды и джинсы, но для светских мероприятий девушка из сорванца превращается в элегантную девушку. Причем, если это случается, то она тут же становится главной звездой вечера. Последний раз не стал исключением. На днях в Париже прошел показ новой весенней
    • Сьогодні, 17:10
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    Уиллоу Смит
    Уиллоу Смит

    Девушка стала гостьей показа весенней коллекции Dior Haute Couture 2018

    В повседневно жизни Уиллоу Смит предпочитает кеды и джинсы, но для светских мероприятий девушка из сорванца превращается в элегантную девушку. Причем, если это случается, то она тут же становится главной звездой вечера. Последний раз не стал исключением.

    На днях в Париже прошел показ новой весенней коллекции Dior Haute Couture 2018 в рамках Недели моды. Гостей шоу стала Уиллоу, сразив публикую своим потрясающим нарядом.
    17-летняя дочь Уилла Смита появилась на мероприятии в черном total look из прозрачной юбки, приталенного жилета, под который она не надела бюстгальтер, и лодочек на низком каблуке.

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    Без бюстгальтера: 17-летняя дочь Уилла Смита поразила откровенным луком на fasion-показе
    Без бюстгальтера: 17-летняя дочь Уилла Смита поразила откровенным луком на fasion-показе

    В макияже юная звезда сделала акцент на глаза, сделав стрелки белой подводкой на нижнем веке, и на губы, выбрав ярко-розовую помаду. Волосы, заплетенные в дреды, она собрала в элегантную прическу. 

    Джерело: graziamagazine.ru

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