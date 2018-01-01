Без бюстгальтера: 17-летняя дочь Уилла Смита поразила откровенным луком на fasion-показе

Девушка стала гостьей показа весенней коллекции Dior Haute Couture 2018

В повседневно жизни Уиллоу Смит предпочитает кеды и джинсы, но для светских мероприятий девушка из сорванца превращается в элегантную девушку. Причем, если это случается, то она тут же становится главной звездой вечера. Последний раз не стал исключением. На днях в Париже прошел показ новой весенней



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Уиллоу Смит

Девушка стала гостьей показа весенней коллекции Dior Haute Couture 2018

В повседневно жизни Уиллоу Смит предпочитает кеды и джинсы, но для светских мероприятий девушка из сорванца превращается в элегантную девушку. Причем, если это случается, то она тут же становится главной звездой вечера. Последний раз не стал исключением.

На днях в Париже прошел показ новой весенней коллекции Dior Haute Couture 2018 в рамках Недели моды. Гостей шоу стала Уиллоу, сразив публикую своим потрясающим нарядом.

В макияже юная звезда сделала акцент на глаза, сделав стрелки белой подводкой на нижнем веке, и на губы, выбрав ярко-розовую помаду. Волосы, заплетенные в дреды, она собрала в элегантную прическу.

Джерело: graziamagazine.ru