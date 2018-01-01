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    Скандал на конкурсе красоты верблюдов. Животные злоупотребляли ботоксом

    Владельцы животных пытались повысить их привлекательность
    В ходе конкурса красоты верблюдов, который проходил в Саудовской Аравии, десятки животных были исключены с конкурса красоты по причине инъекций ботокса. Такие процедуры по коррекции внешности осуществлялись с целью сделать верблюдов более привлекательными и повысить их шансы на успех. Этот конкурс красоты проходит в рамках фестиваля верблюдов в
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    Верблюд в Саудовской Аравии
    Верблюд в Саудовской Аравии

    Владельцы животных пытались повысить их привлекательность

    В ходе конкурса красоты верблюдов, который проходил в Саудовской Аравии, десятки животных были исключены с конкурса красоты по причине инъекций ботокса. Такие процедуры по коррекции внешности осуществлялись с целью сделать верблюдов более привлекательными и повысить их шансы на успех.

    Этот конкурс красоты проходит в рамках фестиваля верблюдов в специальном комплексе в пригороде Эр-Рияда, который открылся в прошлом году. Также в его рамках проводятся скачки и другие мероприятия с участием этих животных, выставка тканей из верблюжьей шерсти и планетарий с лекцией о том, как древние погонщики ориентировались в пустыне по звездам.

    Помимо этого, посетителей фестиваля ожидает зверинец, показ разного размера верблюдов, дегустация верблюжьего молока и другие увеселения.

    Ботокс (ботулотоксин) — это лекарственный препарат, который блокирует нервно-мышечную передачу. После инъекции наступает ослабление двигательной активности мышц. В результате морщины разглаживаются, а поверхность кожи становится ровной.

    Джерело: Лента.Ру

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