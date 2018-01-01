Скандал на конкурсе красоты верблюдов. Животные злоупотребляли ботоксом

Владельцы животных пытались повысить их привлекательность

В ходе конкурса красоты верблюдов, который проходил в Саудовской Аравии, десятки животных были исключены с конкурса красоты по причине инъекций ботокса. Такие процедуры по коррекции внешности осуществлялись с целью сделать верблюдов более привлекательными и повысить их шансы на успех. Этот конкурс красоты проходит в рамках фестиваля верблюдов в



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Верблюд в Саудовской Аравии

Владельцы животных пытались повысить их привлекательность

В ходе конкурса красоты верблюдов, который проходил в Саудовской Аравии, десятки животных были исключены с конкурса красоты по причине инъекций ботокса. Такие процедуры по коррекции внешности осуществлялись с целью сделать верблюдов более привлекательными и повысить их шансы на успех.

Этот конкурс красоты проходит в рамках фестиваля верблюдов в специальном комплексе в пригороде Эр-Рияда, который открылся в прошлом году. Также в его рамках проводятся скачки и другие мероприятия с участием этих животных, выставка тканей из верблюжьей шерсти и планетарий с лекцией о том, как древние погонщики ориентировались в пустыне по звездам.

Помимо этого, посетителей фестиваля ожидает зверинец, показ разного размера верблюдов, дегустация верблюжьего молока и другие увеселения.

Ботокс (ботулотоксин) — это лекарственный препарат, который блокирует нервно-мышечную передачу. После инъекции наступает ослабление двигательной активности мышц. В результате морщины разглаживаются, а поверхность кожи становится ровной.

Джерело: Лента.Ру