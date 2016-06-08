Пэрис Хилтон предложила 10 тысяч долларов за пропавшего померанского шпица

Пэрис Хилтон держит под своей крышей 35 домашних животных, большая часть которых собаки

Для обеспечения их комфорта у звезды есть отдельная статья бюджета. Как стало известно, часть этой суммы Пэрис решила выделить на помощь своей соседке, с питомцем которой случилась беда. Хилтон опубликовала на странице в Instagram объявление о пропаже собаки породы померанский шпиц и объявила цену за любую информацию о ней - 10 тысяч долларов.



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Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон держит под своей крышей 35 домашних животных, большая часть которых собаки

Для обеспечения их комфорта у звезды есть отдельная статья бюджета. Как стало известно, часть этой суммы Пэрис решила выделить на помощь своей соседке, с питомцем которой случилась беда.

Хилтон опубликовала на странице в Instagram объявление о пропаже собаки породы померанский шпиц и объявила цену за любую информацию о ней - 10 тысяч долларов.

Питомец был украден из двора дома его хозяйки, этот факт был зафиксирован на камеру наблюдения. Фото похитительницы Пэрис также приложила к своему посту.

Отметим, что Пэрис Хилтон очень любит животных – миниатюрные собачки часто сопровождают звезду во время светских выходов. На территории особняка Пэрис в Лос-Анджелесе выстроен отдельный домик для домашних животных – и выглядит он получше, чем жилье многих людей.