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    Пэрис Хилтон предложила 10 тысяч долларов за пропавшего померанского шпица

    Пэрис Хилтон держит под своей крышей 35 домашних животных, большая часть которых собаки
    Для обеспечения их комфорта у звезды есть отдельная статья бюджета. Как стало известно, часть этой суммы Пэрис решила выделить на помощь своей соседке, с питомцем которой случилась беда. Хилтон опубликовала на странице в Instagram объявление о пропаже собаки породы померанский шпиц и объявила цену за любую информацию о ней - 10 тысяч долларов.
    • Сьогодні, 10:16
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    Пэрис Хилтон
    Пэрис Хилтон

    Пэрис Хилтон держит под своей крышей 35 домашних животных, большая часть которых собаки

    Для обеспечения их комфорта у звезды есть отдельная статья бюджета. Как стало известно, часть этой суммы Пэрис решила выделить на помощь своей соседке, с питомцем которой случилась беда.

    Хилтон опубликовала на странице в Instagram объявление о пропаже собаки породы померанский шпиц и объявила цену за любую информацию о ней - 10 тысяч долларов.

    Питомец был украден из двора дома его хозяйки, этот факт был зафиксирован на камеру наблюдения. Фото похитительницы Пэрис также приложила к своему посту.

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    Отметим, что Пэрис Хилтон очень любит животных – миниатюрные собачки часто сопровождают звезду во время светских выходов. На территории особняка Пэрис в Лос-Анджелесе выстроен отдельный домик для домашних животных – и выглядит он получше, чем жилье многих людей.

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