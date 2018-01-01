Кейт Хадсон выходит замуж за Дэнни Фудзикаву

По сообщениям западных СМИ Дэнни сделал предложение руки и сердца

О новом романе Кейт Хадсон - с музыкантом Дэнни Фудзикавой - заговорили весной прошлого года, примерно тогда же начался и роман знаменитостей. Теперь СМИ сообщают о состоявшейся помолвке пары, и небезосновательно. На днях Кейт и Дэнни были замечены на прогулке в Лос-Анджелесе - все бы ничего, если бы на безымянном пальце актрисы не сверкало кольцо,



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По сообщениям западных СМИ Дэнни сделал предложение руки и сердца

О новом романе Кейт Хадсон - с музыкантом Дэнни Фудзикавой - заговорили весной прошлого года, примерно тогда же начался и роман знаменитостей. Теперь СМИ сообщают о состоявшейся помолвке пары, и небезосновательно. На днях Кейт и Дэнни были замечены на прогулке в Лос-Анджелесе - все бы ничего, если бы на безымянном пальце актрисы не сверкало кольцо, похожее, по мнению зарубежной прессы, на обручальное. Представитель звезды слухи пока не комментировал.

Романтические отношения Кейт и Дэнни начались после многолетней дружбы. О том, как так получилось, актриса рассказала сама в Instagram по случаю годовщины их первого свидания.

Кейт Хадсон с сыном и Дэнни

«Впервые я встретила Дэнни, когда мне было 23 года и я была беременна Райдером. Его сводные сестры - Сара и Эрин Фостер - мои лучшие подруги, так что мы с ним вращались в одном и том же кругу знакомых в течение более 10 лет. Год назад, в этот день, Дэнни пригласил меня на хайкинг по Голливудским холмам. Я думала, что иду на прогулку с другом семьи, но неожиданно она превратилась в первое свидание. Никаких дальнейших шагов в этот день предпринято не было. Дэнни потребовалось для них несколько месяцев! В тот момент поцелуй на этом мосту мог бы быть очень милым, но год спустя он гораздо слаще. Вот так, после 15 лет общения мы оказались способны раскрыть свои сердца друг для друга и почувствовать настоящую любовь. Это невероятно! С первой годовщиной свидания, малыш», - писала Кейт в начале декабря прошлого года.

Джерело: Hello!