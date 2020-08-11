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    Без макияжа и фильтров: 51-летняя Дженнифер Лопес показала, как выглядит утром

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    <p>51-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес предстала без сценического грима</p> <div></div> - Без макияжа и фильтров: 51-летняя Дженнифер Лопес показала, как выглядит утром

    51-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес предстала без сценического грима

    Американская певица и актриса выложила честное домашнее видео

    51-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала натуральную красоту. Артистка позировала рано утром во дворе своего особняка. Дженнифер снялась после сна и душа. Она набросила белый банный халат.

    Поп-дива пребывала в расслабленном и умиротворенном состоянии. Лицо знаменитости украшала нежная улыбка. «Я проснулась сегодня утром, чувствуя себя очень благодарной и взволнованной! Хотите знать, почему? Скажите, если хотите знать, над чем я работаю!» - написала Дженнифер.

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    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

    Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.

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