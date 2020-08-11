Без макияжа и фильтров: 51-летняя Дженнифер Лопес показала, как выглядит утром



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51-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес предстала без сценического грима

Американская певица и актриса выложила честное домашнее видео

51-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала натуральную красоту. Артистка позировала рано утром во дворе своего особняка. Дженнифер снялась после сна и душа. Она набросила белый банный халат.

Поп-дива пребывала в расслабленном и умиротворенном состоянии. Лицо знаменитости украшала нежная улыбка. «Я проснулась сегодня утром, чувствуя себя очень благодарной и взволнованной! Хотите знать, почему? Скажите, если хотите знать, над чем я работаю!» - написала Дженнифер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 9 Авг 2020 в 9:15 PDT

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