«Куда делась Ким?»: Похудевшая Каменских блеснула фигурой в мокром бикини



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Певица Настя Каменских

Девушка вылила на себя глубокую миску с водой. Каменских в миг стала мокрой

Певица Настя Каменских может похвастаться подтянутой фигурой песочные часы. Как и раньше, она без стеснения носит мини и оголяется на камеру. Она с радостью делится снимками, на которых позирует в бикини. На днях певица подразнила поклонников новым видео. Она предстала в джинсовых шортах и леопардовом купальнике с глубоким декольте. Девушка вылила на себя глубокую миску с водой. Каменских в миг стала мокрой. Наряд прилип к ее фигуре, подчеркнув грудью и талию. Поклонники заметили, что артистка постройнела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 8 Авг 2020 в 11:18 PDT

«А где же попа как у Ким?», «Куда делись шикарные бедра», «Неудачный ракурс, фигура нет», «А куда делась Ким?», «Схуднула что ли», — стали комментировать пост подписчики. К слову, на этом Настя не остановилась. Жена Потапа поделилась фото, сделанным под водой. Она в розовом мини-бикини плавала среди кораллов и рыб, следуя за черепахой. Девушка вновь блеснула фигурой. На этот раз многие одарили комплиментами ее точеные формы.

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