Відомий комік назвав політиків, над якими ніколи не глузував Зеленський



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Зеленський має добірку політиків, над якими глузує - Чекалкин

Президент здобув свою популярність завдяки політичній сатирі, але сам її важко переносить

Зеленський ніколи не дозволяв собі глузувати над Путіним та Аваковим. Таким спостереження в інтерв’ю «Главкому» поділився відомий шоумен Дмитро Чекалкин. Він звертає увагу, що нинішній президент здобув свою популярність завдяки політичній сатирі, але сам її важко переносить.

На питання, наскільки небезпечно глузувати з президента і висміювати його дії Дмитро Чекалкин відповідає: «Ми ж вже маємо судові позови проти Пояркова, Федини, Звіробій. Тобто є прояви утисків тих, хто критикує Зеленського. Все це виглядає абсолютно нелогічним на тлі того, що нинішній президент здобув свою популярність завдяки саме політичній сатирі. Те, чого за визначенням не могло відбутися в Росії стосовно Путіна. Пригадуєте, в одному з виступів Зеленський ставав на коліна і сказав: я звертаюсь до людини, від якої залежить все на світі: «Владімір Владіміровіч, забєрітє мєня отсюда!».

За словами шоумена, Зеленський ніколи не дозволяв собі глузувати над Путіним і Аваковим, але всі інші політики були в програмах студії «Квартал 95» об’єктами насмішок.

Дмитро Чекалкин – перекладач, дипломат, шоумен, генеральний директор компанії Diva Production, яка займається організацією статусних урочистостей, святкувань та розіграшів. Відомим став завдяки участі в телевізійному шоу «Золотий Гусак». Творець популярних проектів «Веселі яйця», «Операція ПроФФесор», «Все геніальне – у тостах» та «Розіграли!». Сьогодні називає себе Чекалкин «порохоботом»