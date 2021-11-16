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    Без Осадчей. Горбунов показал, как кормит маленького сына (фото)

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    Юрий Горбунов и Катя Осадчая - Без Осадчей. Горбунов показал, как кормит маленького сына (фото)
    Юрий Горбунов и Катя Осадчая
    instagram.com/gorbunovyuriy/

    Горбунов умилил подписчиков трогательным фото

    Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов в своем Инстаграме опубликовал фото со своим младшим сыном Даниилом.

    На снимке Горбунов запечатлен склонившимся над сыном. Телеведущий покормил его из бутылки

    instagram.com/gorbunovyuriy/
    instagram.com/gorbunovyuriy/

    «Наша мама на съемках! Неусатый нянь при деле!» – написал он.

    «Грудью надо кормить, а не на съемках. Ребенок есть ребенок», «Господи, сколько в этой женщине сил. Только недавно родила, уже на съемках», «А где же мамины груди?», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее Катя Осадчая пояснила, почему воспользовалась полицейским эскортом.

    Телеведущая Екатерина Осадчая извинилась за свой сообщение о помощи львовских полицейских добраться ей вовремя на поезд, а также объяснили причины, почему воспользовались услугами правоохранителей. Ведущая спешила на утреннее кормление малыша.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Без Осадчей. Горбунов показал, как кормит маленького сына (фото)