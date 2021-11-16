Без Осадчей. Горбунов показал, как кормит маленького сына (фото)

Горбунов умилил подписчиков трогательным фото

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов в своем Инстаграме опубликовал фото со своим младшим сыном Даниилом.

На снимке Горбунов запечатлен склонившимся над сыном. Телеведущий покормил его из бутылки

instagram.com/gorbunovyuriy/

«Наша мама на съемках! Неусатый нянь при деле!» – написал он.

«Грудью надо кормить, а не на съемках. Ребенок есть ребенок», «Господи, сколько в этой женщине сил. Только недавно родила, уже на съемках», «А где же мамины груди?», – комментируют фото пользователи сети.

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