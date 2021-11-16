Звездный актер из «Сумерек» сделал предложение медсестре (фото)

Избранница работает медсестрой

Вслед за своей «сумеречной» возлюбленной Кристен Стюарт связать себя узами брака решил Тейлор Лотнер. 29-летний актр сделал предложение своей девушке Тэй Доум, с которой встречается три года, об этом он сообщил в свом Instagram.

Тэй 24 года, она работает медсестрой и параллельно снимает контент для своего профиля Instagram, в котором 152 тысячи подписчиков.

Ранее «Скотч» показывал, как прошла свадебная вечеринка Пэрис Хилтон.

Напомним, знаменитая американская светская львица Пэрис Хилтон вышла замуж. Об этом 40-летняя светская львица рассказала в своем посте в Instagram.

Избранником бывшей наследницы империи Hilton стал ее бойфренд, 40-летний предприниматель Картер Рэум. Они вместе почти два года, хотя познакомились больше десяти лет назад. Рэум сделал ей предложение еще в феврале. До этого Хиллтон трижды была помолвлена, но ни разу не дошла до алтаря.