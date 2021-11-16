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    Звездный актер из «Сумерек» сделал предложение медсестре (фото)

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    Актер&nbsp;Тейлор Лотнер - Звездный актер из «Сумерек» сделал предложение медсестре (фото)
    Актер Тейлор Лотнер
    instagram.com/taylorlautner/

    Избранница работает медсестрой

    Вслед за своей «сумеречной» возлюбленной Кристен Стюарт связать себя узами брака решил Тейлор Лотнер. 29-летний актр сделал предложение своей девушке Тэй Доум, с которой встречается три года, об этом он сообщил в свом Instagram.

    Тэй 24 года, она работает медсестрой и параллельно снимает контент для своего профиля Instagram, в котором 152 тысячи подписчиков.

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    Звездный актер из «Сумерек» сделал предложение медсестре (фото)
    Звездный актер из «Сумерек» сделал предложение медсестре (фото)
    Звездный актер из «Сумерек» сделал предложение медсестре (фото)
    Звездный актер из «Сумерек» сделал предложение медсестре (фото)
    Звездный актер из «Сумерек» сделал предложение медсестре (фото)
    Звездный актер из «Сумерек» сделал предложение медсестре (фото)
    instagram.com/taylorlautner/

    Ранее «Скотч» показывал, как прошла свадебная вечеринка Пэрис Хилтон.

    Напомним, знаменитая американская светская львица Пэрис Хилтон вышла замуж. Об этом 40-летняя светская львица рассказала в своем посте в Instagram.

    Избранником бывшей наследницы империи Hilton стал ее бойфренд, 40-летний предприниматель Картер Рэум. Они вместе почти два года, хотя познакомились больше десяти лет назад. Рэум сделал ей предложение еще в феврале. До этого Хиллтон трижды была помолвлена, но ни разу не дошла до алтаря.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес свадьба
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    Звездный актер из «Сумерек» сделал предложение медсестре (фото)