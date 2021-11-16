Бах – и плагиат. Wellboy рассказал, почему песня «Гуси» так похожа на российский хит (видео)

Артист ускользнул от прямого ответа

Популярный украинский певец Wellboy в программе «Светская жизнь» прокомментировал Кате Осадчей сходство своего хита «Гуси» с песней под названием «Какая-то фигня» в исполнении российских артистов Сергея Шнурова и Леонида Агутина.

«Твой хит «Гуси» очень похож на дуэтную песню Агутина со Шнуровым. Как так могло получиться?» – спросила у певца ведущая проекта Катя Осадчая.

«А вот так как-то получается в этой жизни: бах – и плагиат. Мне нравится, что «Гуси» слушают, и все!» – ответил Wellboy.

Также Wellboy поговорил с Катериной Осадчей о возможном его участии в следующем сезоне «Танцев со звездами».

Катерина спросила: «Мечтаешь ли ты выйти на паркет «Танцев со звездами» в качестве участника, а не певца?». Wellboy ответил: «Мне очень страшно, очень страшно танцевать вообще».

Еще он рассказал, что все участники его отговаривают, предупреждают, что в шоу страшно, большие нагрузки. И если бы все-таки он получил предложение об участии в шоу «Танцев со звездами», он бы очень долго думал.

Напомним, автор хита «Гуси» Wellboy выпустил новую песню. Зажигательный трек получил название «Вишні» и сразу понравился слушателям. Всего за два дня клип на композицию набрал миллион просмотров на ютубе.

Ранее Wellboy представил трек «Гуси», который набрал более 10 миллионов просмотров на ютубе. Так, о талантливом парне из села Грунь, что на Сумщине, заговорила вся Украина.