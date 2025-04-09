«Білий лотос» і російський слід: серіал HBO опинився у центрі скандалу

Останній сезон серіалу став центром суперечок глядачів по всьому світу

У лютому відбулася прем’єра третього сезону серіалу «Білий лотос». Ще на етапі зйомок серіал зміг обурити українців неочікуваною появою у ньому росіян: і не лише у вигляді персонажів, а ще й серед самих акторів. Після прем’єри аудиторія вже була вражена неочікувано кривавою кінцівкою, повідомляє «Главком».

«Білий лотос» є сатиричним комедійно-драматичним серіалом, тож усі персонажі там так чи інакше висміюються.

Чому 3 сезон викликав такий ажіотаж?

Голова HBO та Max content Кейсі Блос у коментарі The New York Times заявив, що Майку Вайту – творцю серіалу – вдалося прикути увагу до серіалу за допомогою зміни акторського складу і локацій у кожному сезоні, що допомогло створити та підтримувати ефект снігової кулі.

Проте найбільшим потрясінням для аудиторії стала саме кінців третього сезону. Не стало двох найулюбленіших серед глядачів героїв. Під час фіналу загинули Челсі, яку грала Еймі Лу Вуд, та Рік, якого грав Волтон Гоггінс. Останній майже знайшов спокій, проте раптове повернення Джима Холлінгера, персонажа Скотта Гленна, якого він вважав винним у смерті батька, все змінило. Під час стрілянини розкрилася приголомшлива правда – саме Джим був батьком чоловіка.

Челсі у кінці третього сезону «Білого лотоса» Скриншот із серіалу

Трагедія ледь не спіткала й родину Ретліфів: молодий Локлан випадково випив отруєний смузі, проте йому пощастило отямитися живим в обіймах батька Тімоті. Водночас через махінації останнього життя всієї родини зміниться назавжди.

Тим часом Лорі, Жаклін і Кейт знайшли в собі сили пробачити одна одній образи й покинули курорт ближчими, ніж були. А от Белінда покинула острів багатшою на 5 мільйонів доларів.

Сам творець шоу доволі контрастно реагував на критику серіалу. Водночас він казав: «Я сподіваюся, що це буде сум, який звільняє, але не сум у стилі «Що за фігня?!». А в коментарі виданню People він висловлювався уже в грубій манері про те, що якщо фанатам не подобаються «безсенсові» частини, то вони взагалі не мали б дивитися серіал, тому що він вбачає у цьому красу.

Чим новий сезон «Білого лотоса» обурив українців?

Ще на етапі створення творці виявили бажання додати до акторського складу сербського актора Мілоша Биковича, який має розлогу акторську кар’єру в Росії. Українці одразу розкритикували такий вибір, адже він славиться підтримкою російської агресії. Все дійшло аж до критики від міністерства закордонних справ України. Зрештою Биковича замінили на Джуліана Костова, болгарського актора. Він втілив персонажа Олексія. До того ж у серіалі зіграв російський актор Юрій Колокольніков.

Іншого персонажа-росіянина, готельного коуча Валентина, зіграв литовець Арнас Федаравічус. Саме діалог його персонажа та трьох подруг обурив глядачів:

– Скільки ти тут працюєш? – Уже три роки. – То ти приїхав ще до війни? – Мені дуже пощастило. – Звідки ти конкретно? – З Владивостока, портове місто на далекому сході. – Я звідти нікого не зустрічала. – У мене навіть тату з містом є... – Ми раді, що ти тут і ти в безпеці

Українські користувачі обурливо відреагували на цю сцену:

Реакція українців скріншот

Реакція українців скріншот

Реакція українців скріншот

Нагадаємо, що хітовий серіал «Юнацтво» став новим рекордсменом на Netflix серед мінісеріалів за кількістю переглядів, а творці проєкту розповіли, чи буде другий сезон.