Росіяни на окупованому Донбасі зняли мінісеріал про «укрозомбі-апокаліпсис»

Пропагандистське кіно, зняте у так званій ДНР, не отримало схвалення навіть серед окупантів

На окупованих територіях України, у так званій ДНР, російські пропагандисти зняли новий серіал під назвою «Помчали». За словами режисера Володимира Аграновича, якому СБУ повідомила про підозру в інформаційній співпраці з окупантами, це «історія кохання у форматі дорожньої пригоди», яка поєднує комедію та хорор. Режисер у новому серіалі поширює неправдиву інформацію щодо обстрілів окупованої території ЗСУ, це черговий інструмент для маніпуляцій і приниження українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі режисера стрічки.

Зйомки «серіалу» проходили у містах окупованої території України, і до участі залучили місцевих акторів. У серіалі навіть з'являться герої попереднього пропагандистського «шедевру» – «Резервісти», які тепер рятуватимуть людство від зомбі. Мабуть, це символічно, адже зомбі – це ідеальний образ для опису російської пропаганди: бездумні, агресивні та безжальні.

Зруйновані міста під окупацією росіян так і залишаються без реальних спроб відновлення, а замість того, щоб вкладати ресурси у відновлення зруйнованих міст і допомогу людям, вони знімають серіали, які намагаються виправдати окупацію. Цинізм, що такі «творіння» знімаються на землі, яка належить Україні, і використовуються для приниження українців.

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кадри серіалу

На сторінці режисера Аграновича майже немає реакцій на його «творчість». Це лише підкреслює, наскільки штучним і непереконливим є цей проєкт навіть для самих окупантів. Аудиторія, на яку вони розраховували, не поспішає підтримувати такі «шедеври». Серіал «Помчали» вітають лише 57 користувачів соцмереж. На сторінці режисера жодного схвального відгуку. Це ще один доказ того, що пропагандистські спроби не знаходять відгуку навіть серед своїх.

Випуск мінісеріалу заплановано на 2025 рік. Наразі у мережі шириться лише тизер.

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За даними слідства, Агранович у період з березня до квітня 2022 року в співпраці з окупаційною адміністрацією Донецької області як режисер та сценарист почав знімати серіали, фільми та репортажі. В них він підтримує початок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Також навесні 2022 року фігурант створив публічний телеграм-канал «Владимир Агранович». У дописах у ньому він також підтримує дії росіян щодо окупації Донеччини, висвітлює свою співпрацю з окупантами, поширює неправдиву інформацію щодо обстрілів тимчасово окупованої території області військовослужбовцями ЗСУ, називає українських військовослужбовців ворогами та злочинцями.

У лютому 2023 року Агранович на своїй сторінці у «ВКонтакті» опублікував зняту ним стрічку «Документальный фильм «Донбасс» признаный» история о том, как Донбасс возвращается домой. В Россию». У цій стрічці, зазначила СБУ, Агранович створює образ законності окупації частини території Донецької області та утвердження вказаної окупації.

Нагадаємо, фільм «Анора» режисера Шона Бейкера, у якому знявся росіянин Юрій Борисов, який мовчить про війну, здобув одну з найбільших кінопремій – Оскар-2025. Стрічка перемогла у категоріях «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж», «Найкраща режисура», «Найкращий фільм».